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В Казани вечером пробки достигли 7 баллов

17:54, 18.03.2021
В Казани вечером пробки достигли 7 баллов
Фото: pxhere.com

В Казани в четверг вечером (по состоянию на 17.54) образовались 7-балльные пробки. Об это свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы наблюдаются на улицах Петра Витера, Максимова, Ленинградской, Копылова, Тэцевской, Короленко, Декабристов. Пробки образовались на улицах Меридианной, Чуйкова. Как обычно, движение «встало» на улицах Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Гвардейской, в Щербаковском переулке, на улицах Пушкина, Лево-Булачной.

Также проезд затруднен по улице Баки Урманче, на проспекте Победы, по улице Академика Парина.

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