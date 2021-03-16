Вуйтек: «Ак Барс» для меня как команда в целом посильнее «Салавата»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Вуйтек дал свой прогноз на серию плей-офф КХЛ между казанским клубом и «Салаватом Юлаевым».

Экс-рулевой казанцев считает команду Дмитрия Квартальнова фаворитом серии.

«Нам предстоит увидеть как минимум четыре «зеленых дерби», я думаю, их будет не меньше шести. И легких матчей в этой серии точно не будет. В первом матче, как и во всех матчах серии, будет борьба, но, думаю, дома Казань выиграет оба матча. Казань для меня как команда в целом посильнее Уфы, чтобы выиграть серию, надо брать домашние матчи», — сказал Вуйтек.

Фото: ak-bars.ru

Первые матчи серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдут в Казани 17 и 19 марта. Казанцы получили преимущество домашней площадки благодаря победе в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Напомним, ранее своими ожиданиями от серии плей-офф поделились главные тренеры команд Дмитрий Квартальнов и Томи Ламса.

Владимир Вуйтек возглавлял казанский «Ак Барс» в сезоне-2003/2004 и стал бронзовым призером чемпионата России.