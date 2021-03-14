Россияне рассказали, на что тратят больше денег в путешествии

Россияне рассказали, на что во время путешествий тратят больше всего денег. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитику сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.



Выяснилось, что больше всего путешественники тратят на кафе и рестораны — 39,3% респондентов сообщили, что именно на питание уходит большая часть средств. Второй по популярности пункт трат — продукты. Его выбрали 37% россиян. 35,8% туристов тратят больше всего на экскурсии и музеи.

Шопинг и развлечения в качестве самой затратной статьи отметили 23,6% опрошенных, 23,3% признались, что тратят больше всего средств на то, чтобы купить сувениры. 6,1% россиян предпочитают потратить деньги на SPA.

По данным аналитиков, в среднем на человека во время путешествия уходит от 20 до 50 тысяч рублей без учета стоимости билетов и проживания. Столько тратят 31,9% респондентов. 20,1% предпочитают экономить и укладываются в 10—15 тысяч рублей на человека, 16,5% отметили, что могут тратить менее 10 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В опросе приняли участие 3,4 тысячи россиян.

Ранее российские туристы рассказывали, что больше всего денег в путешествии уходит на авиа- и железнодорожные билеты, проживание и еду. Еду как самую затратную часть отдыха выделяли 12% респондентов, экскурсии — 11%, сувениры — около 1%.

Маргарита Головатенко