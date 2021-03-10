Доус об игре в плей-офф: «Я не разочарован, надеюсь, продолжу забивать»

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус оценил свою игру в нынешнем плей-офф КХЛ. Накануне он прервал 13-матчевую безголевую серию в Кубке Гагарина, забросив шайбу в ворота «Торпедо».

«Иногда бывают спады в игровой карьере у хоккеистов, но я надеюсь, что мы, как команда, продолжим играть так же, а я продолжу забивать. Я своей игрой не разочарован, у меня получается создавать моменты, опасность у ворот. Рано или поздно голы будут залетать, я уверен», — цитирует Доуса пресс-служба клуба.

Расчехлился в плей-офф! pic.twitter.com/6yoZd3IxAF — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 9, 2021

Накануне «Ак Барс» в четвертый раз подряд обыграл нижегородское «Торпедо» и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Одну из шайб забросил Доус, который до этого не мог забить в плей-офф более 2 лет. Последний раз нападающий «барсов» забивал в розыгрыше Кубка Гагарина чуть более 2 лет назад. 2 марта 2019 года он отличился в домашней игре «Автомобилиста» против «Трактора» (4:2).

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