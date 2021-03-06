В Татарстане в марте хотят ввести в эксплуатацию 20% жилья от годового плана

В Татарстане в рамках жилищного строительства ввели 2 млн 670 тыс. кв. м., что составляет 19,5% от годового плана. Об этом доложил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Министр призвал глав муниципальных образований взять вопрос под личный контроль и обеспечить не менее 20% ввода жилья уже к 20 марта.

Примерно десятая часть от планового объема, то есть 280 тыс. кв. м., приходится на программу соципотеки. В этом году к сдаче запланирован 161 объект, из них уже сданы 23 многоквартирных дома на 1 359 квартир. Еще 164 многоквартирных дома — коммерческая застройка, площадь которых составляет более 1 млн кв. м, из них на сегодня сданы 46 домов. В рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) сданы 1 840 домов, в планах — 8 330.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что в 2021 году казанцы задумывались о приобретении квартиры в малоэтажном жилье на 43% чаще, чем в прошлом году. Тенденция совпадает с российской — интерес к рынку малоэтажного строительства по итогам февраля 2021 года вырос на 15%.

Маргарита Головатенко