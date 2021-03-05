Врио главы Мордовии Артем Здунов сыграл в теннис с Шамилем Тарпищевым

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов сыграл в теннис с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.



Телеграм-канал «Известия Мордовии» выложило видео с теннисной игры функционеров.

«Мы видели врио главы Мордовии Артема Здунова на катке, на лыжне, а теперь наблюдаем на теннисном корте. Его партнер — Шамиль Тарпищев», — подписано видео канала.

Здунов был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии после отставки главы Владимира Волкова, который возглавлял регион более 8 лет. В свое время он возглавлял Министерство экономики Татарстана.

