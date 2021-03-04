В России может появиться новый «цифровой налог» для IT-компаний

В России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний. Это обсуждалось на совещании представителей IT-отрасли с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко на прошлой неделе.

Так, дополнительную плату предлагается взимать с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в Сети для запуска контекстной рекламы. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. Ожидается, что решение по данному вопросу примут до середины текущего года, пишут «Ведомости».

Фото: pixabay.com

Во вторник стало известно, что социальную сеть Twitter могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 8 млн рублей, потому что с 2017 года она не удалила 2 862 материала с запрещенной в России информацией (ст. 13.41 КоАП РФ). В конце февраля соцсеть 100 аккаунтов, связанных с Россией. Часть из них, по мнению компании, публиковала материалы, направленные на «ослабление стабильности и надежности НАТО». С других аккаунтов велась деятельность против ЕС и США. По предварительным данным, эти аккаунты были связаны с российским «Агентством интернет-исследований».



Татьяна Леухина