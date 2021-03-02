Twitter оштрафуют за неудаление почти 3 тыс. материалов с запрещенной информацией

Социальной сети Twitter грозит административный штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей: с 2017 года она не удалила 2 862 материала с запрещенной в России информацией (ст. 13.41 КоАП РФ).

В частности, из них 2 336 содержат данные о способах совершения самоубийства или призывы к нему, сообщается на сайте Роскомнадзора. 352 материала содержат порнографические изображения несовершеннолетних. Еще в 174 твитах есть информация о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков.

В ведомстве обратили внимание, что в общей сложности в Twitter направлено более 28 тыс. требований об удалении информации, признанной запрещенной. В Роскомнадзоре напомнили, что повторное нарушение грозит штрафов в размере до одной пятой совокупной годовой выручки компании.

В конце февраля Twitter заблокировал 100 аккаунтов, связанных с Россией.



Фото: publicdomainpictures.net

Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter, так как они в срок не предоставили данные о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах в России.



Татьяна Демина