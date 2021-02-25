Мэрия Казани одобрила изменения в проекте жилой многоэтажки, которую построят рядом с домом Карла Мюфке

Мэрия Казани дала согласие на отклонение от предельных параметров строительства ООО «Стройресурс Инвест» при возведении многоэтажки на улице Хади Атласи.

Согласно постановлению, застройщику разрешили уменьшить минимальные отступы строения от границ земельного участка, увеличить максимальный процент застройки до 37,7% и увеличить плотность жилого фонда до 17,33 тысячи кв. м/га.

Источник: скриншот / pkk.rosreestr.ru

Многоэтажный жилой дом высотой 6—10 этажей возводится на участке, расположенном за Казанским государственным архитектурно-строительным университетом и возле дома архитектора Карла Мюфке (ул. Хади Атласи, 28) в котором до недавнего времени располагался детский сад.

В августе 2020 года сообщалось, что дом Мюфке будет отреставрирован.