«Ак Барс» может выиграть Кубок континента по итогам матча с «Металлургом»

В четверг «Ак Барс» сыграет дома против магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанская команда находится в шаге от победы в Кубке континента. «Ак Барс» выиграет регулярный чемпионат КХЛ в случае, если в игре с «Металлургом» наберет больше очков, чем московский ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Ярославле. Обе встречи начнутся в 19.00 по мск.

Фото: ak-bars.ru

«Металлург» уже забронировал себе место в четверке лучших в Восточной конференции, что позволит магнитогорцам стартовать в первом раунде плей-офф с домашних матчей. В последней игре в КХЛ «Магнитка» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» (0:1), впервые за два месяца ни разу не забив в ворота соперника.

В игре с «Металлургом» защитник Альберт Яруллин может достичь отметки в 100 результативных передач в КХЛ. Сейчас у хоккеиста «Ак Барса» 99 ассистов.

В текущем сезоне команды провели три матча. В двух из них победили казанцы — 3:2б, 3:0, 0:3.

Прямую трансляцию матча в Казани можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

Напомним, ранее «Ак Барс» второй сезон подряд занял первое место в Восточной конференции КХЛ.