В 2021 году в Кировском и Московском районах Казани пройдет капремонт более 50 многоквартирных домов

Фото: Олег Тихонов (архив)

В текущем году в Кировском и Московском районах Казани планируется провести капитальный ремонт 54 многоквартирных домов. Также в них благоустроят 74 дворовые территории.

В прошлом году в Кировском и Московском районах с применением современных технологических и индивидуальных решений осуществили капремонт 67 домов, сообщается на сайте мэрии Казани. На эти цели потратили 454 млн рублей.

«Каждый двор, в котором будет проводиться ремонт в этом году, имеет свою тематику, и это найдет отражение в архитектурных решениях и оформлении», — сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Он обратил внимание, что в прошлом году провели капремонт символа Московского района Казани — легендарную «сталинку» на улице Декабристов, 183.

По республиканской программе «Наш двор» в 2020 году в двух районах Казани благоустроили 71 дворовую территорию.

Напомним, правительство Татарстана решило увеличить число жилых домов, в которых пройдет капитальный ремонт до 2022 года. Также увеличено и финансирование программы, оно выросло на 250 млн рублей.

Татьяна Демина