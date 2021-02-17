В «Татмедиа» опровергли письмо о конфликте коллектива и директора «Челны-ТВ»

Фото: Максим Платонов (архив)

В «Татмедиа» называли фейком письмо от имени коллектива телерадиокомпании «Челны-ТВ» о якобы существующем конфликте с новым директором Ренатом Гизатуллиным. Отмечается, что подписано оно вымышленными именами.

«Заметим, что оно носит провокативный характер по ряду причин. Претензий к руководству коллектив не имеет, а конфликтная ситуация, описанная в письме, отсутствует», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Тупой татарский пиарщик».

Источник: скриншот / google.com/maps

В «Татмедиа» подчеркивают, с приходом Гизатуллина рекламные доходы компании возросли на 40%, улучшилась работа в интернете, создается новая концепция и упаковка продуктов канала.

Ранее в том же телеграм-канале появилось сообщение об открытом письме якобы от лица коллектива «Челны-ТВ». Там говорилось, что весь коллектив готов уволиться из-за конфликта с новым директором. Гизатуллина обвиняли в некомпетентности и самодурстве.