Роналду установил рекорд по количеству подписчиков в соцсетях

Фото: Максим Платонов (архив)

Совокупное количество подписчиков знаменитого футболиста Криштиану Роналду в соцсетях достигло 500 млн человек. Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии стал первым в мире обладателем такой аудитории.

Издание Bleacher Report сообщает, что на Instagram спортсмена подписаны около 261 млн человек. Его аккаунт в Facebook насчитывает 148 млн подписчиков, еще 91 млн человек следит за футболистом в Twitter.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в январе Роналду побил мировой рекорд по количеству забитых голов за карьеру. Он послал в ворота уже более 760 мячей.

В прошлом году португалец отличился еще одним рекордом: он стал первым в мире футболистом-миллиардером.