Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству голов

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству забитых голов за карьеру.

В матче итальянского Суперкубка против «Наполи» (2:0) португалец отличился на 64-й минуте. Этот гол стал для Роналду 760-м за профессиональную карьеру. Для этого ему понадобилось провести 1 040 матчей.

Прежний рекорд принадлежал австрийско-чехословацкому футболисту Йозефу Бицану, в активе которого осталось 759 голов.

Напомним, ранее Роналду провел 19 дней на карантине после заражения коронавирусом.