Строительство «Северного потока — 2» возобновят на следующей неделе

Строительство газопровода «Северный поток — 2» возобновят на следующей неделе. Оно было прервано из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.



Судно «Фортуна» завершило морские испытания в минувшие выходные и начало укладку газопровода. Проложив несколько сотен метров, судно прекратило работы из-за шторма и холодного фронта.

«Непогода остановила «Северный поток — 2» лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», — цитирует ТАСС издание.

Касательно позиции американской стороны отмечается, что с США ведется диалог. Представители Евросоюза, компетентных министерств Германии, а также эксперты по трансатлантическим отношениям обсуждают «стратегический общий пакет» предложений, которые могли бы удовлетворить Вашингтон и отменить санкции по проекту.

Фото: скриншот / nord-stream2.com

Ранее сообщалось, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» уже в текущем году. Завершить работы на участке в водах Дании ожидается уже в апреле. Из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Около 120 км осталось уложить в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.

Маргарита Головатенко