Депутаты Госсовета РТ предлагают предоставлять землю инвесторам без торгов

Комитет Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике одобрил и вынес на предстоящую сессию республиканского парламента закон о внесении изменений в Земельный кодекс. Суть его в том, чтобы предоставлять юридическим лицам в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без торгов.

Размещаться на таких землях могут объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения: объекты культуры, искусства, кинематографии, спорта, благоустройства, здравоохранения, образования и воспитательной работы, социальной защиты и социального обслуживания, коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, а также гидротехнические сооружения, многоуровневые и подземные стоянки (парковки), многоэтажные гаражи.

Без торгов отдадут землю и для реализации масштабных инвестиционных проектов. В законопроекте прописаны их критерии: они должны быть не дешевле 350 млн рублей (за исключением строительства индивидуальных жилых и многоквартирных домов), а если будут располагаться на территории ТОСЭР «Набережные Челны» — не менее 20 млн рублей, на территории ТОСЭР «Нижнекамск» — не менее 15 млн рублей, на территории ТОСЭР «Зеленодольск» — не менее 10 млн, в ТОСЭР «Чистополь» и «Менделеевск» — не менее 2,5 млн рублей.

Если инвестор будет строить на выделенном участке многоквартирный дом, то общая площадь жилых помещений должна быть не менее 5 тыс. кв. м, и часть из них будет предоставлена пострадавшим дольщикам.



Ранее жителям Татарстана стал доступен онлайн-сервис «Земля для строительства». Новая услуга для заинтересованных граждан и застройщиков размещена на Публичной кадастровой карте. Пока сервис, запущенный Росреестром, тестируется в четырех регионах — Татарстане, Пермском крае, Самарской и Псковской областях.