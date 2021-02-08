Татарстанский застройщик «Джи-групп» окончательно преобразован в АО
ООО «Джи-групп» преобразовано в АО. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте центра корпоративной информации.
О том, что ООО «Джи-групп», работающее под брендами «Унистрой» и UD Group, будет реорганизовано, стало известно в июле прошлого года. 5 февраля это решение было подтверждено единственным владельцем — кипрским офшором «Хансоло Лимитэд».
Гендиректором реорганизационной компании ближайшие пять лет по-прежнему будет Линар Халитов. В совете директоров останутся Рашит Гильфанов и его сыновья Альберт и Ильфат.
Уставный капитал АО «Джи-групп» составляет 50 млн рублей .
В конце января 2021 года сообщалось. что единственный владелец казанского застройщика «Джи-групп» направит на дивиденды 19,7 млн рублей. Всего же нераспределенная прибыль компании составила 91,2 млн рублей.Недвижимость Татарстан
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