В 2020 году в МФЦ Татарстана поступило свыше 500 жалоб

Фото: Инна Серова

В 2020 году резко выросло количество жалоб, сообщила на коллегии ведомства директор ГБУ МФЦ Ленара Музафарова. Их поступило в общей сложности 527.

Она объяснила это ростом нагрузки на МФЦ в период жестких ограничительных мероприятий, связанных с пандемией COVID-19.

Львиную долю заявлений — более 50% — составили жалобы на государственные органы, подчеркнула руководитель ГБУ МФЦ. Второй по объему поток жалоб поступил на очереди в МФЦ при наличии свободных, но пустых окон. Это, по словам Музафаровой, связано с тем, что в связи с перегрузками из МФЦ в 2020 году уволилось 179 сотрудников.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в 2020 году количество посетителей МФЦ выросло в среднем на 3 тыс. человек в день.