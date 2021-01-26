МВФ спрогнозировал рост цен на нефть более чем на 20%

Цены на нефть вырастут в 2021 году более чем на 20%. Такой прогноз опубликован в январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

При этом, обращают внимание специалисты, цены по-прежнему будут оставаться намного ниже уровня 2019 года. Прогнозируется, что вырастут цены на другие сырьевые товары. Прежде всего в текущем году сильно ускорится рост стоимости металла, пишет ТАСС.

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В начале января россиян предупредили о росте оптовых цен на бензин вслед за подорожанием нефти.

Татьяна Леухина