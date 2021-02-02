Новости общества

12:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Касперский в Набережных Челнах испытал электромобиль «Кама-1»

11:29, 02.02.2021
Касперский в Набережных Челнах испытал электромобиль «Кама-1»
Фото: kamaz.ru

В Набережных Челнах завод КАМАЗ посетил гендиректор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

Стороны обсудили сотрудничество в области защиты критической информационной инфраструктуры и организации работы на удаленных рабочих местах с учетом киберугроз. Также на повестке дня были вопросы обеспечения безопасности автомобилей К5 и будущих беспилотных автомобилей, защита системы сбора и хранения данных.

Фото: realnoevremya.ru

Делегации Касперского представили магистральный тягач КАМАЗ-54901, самосвал КАМАЗ-6595, электробус КАМАЗ-6282, беспилотный автобус «ШАТЛ». Кроме того, Евгений Касперский лично протестировал электромобиль «Кама-1», сообщает пресс-служба автогиганта.

Напомним, седаны и грузовики на платформе электромобиля «Кама-1» представят в этом году. Также на КАМАЗе рассказывали, когда начнется коммерческое производство электромобиля.

Ольга Плешкова
ОбществоАвтоТехнологииIT Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем