Касперский в Набережных Челнах испытал электромобиль «Кама-1»

В Набережных Челнах завод КАМАЗ посетил гендиректор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

Стороны обсудили сотрудничество в области защиты критической информационной инфраструктуры и организации работы на удаленных рабочих местах с учетом киберугроз. Также на повестке дня были вопросы обеспечения безопасности автомобилей К5 и будущих беспилотных автомобилей, защита системы сбора и хранения данных.

Фото: realnoevremya.ru

Делегации Касперского представили магистральный тягач КАМАЗ-54901, самосвал КАМАЗ-6595, электробус КАМАЗ-6282, беспилотный автобус «ШАТЛ». Кроме того, Евгений Касперский лично протестировал электромобиль «Кама-1», сообщает пресс-служба автогиганта.

Напомним, седаны и грузовики на платформе электромобиля «Кама-1» представят в этом году. Также на КАМАЗе рассказывали, когда начнется коммерческое производство электромобиля.

Ольга Плешкова