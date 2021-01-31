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В Татарстане при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина

21:24, 31.01.2021
В Татарстане при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина

В Татарстане при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел в городе Нурлате по адресу: Дмитрова, 34, загорелся одноэтажный бревенчатый дом в плане 10х9 метров. В ходе тушения обнаружено тело мужчины.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в Нижнекамске на пожаре с кровли семиэтажного здания спасли двух человек.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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