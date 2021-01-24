DeLorean показала очертания обновленной модели DMC-12

Автопроизводитель DeLorean, прославившийся футуристичной моделью из фильма «Назад в будущее, анонсировал возвращение культового авто. На этот раз авторы показали очертания машины.

Фотографию первой сошедшей с конвейра модели и обновленной версии выложили на Facebook DeLorean Motor Company (DMC) и студия Italdesign.

The #DeLorean turns 40 years old this year! This picture was shot on January 21st, 1981, when the very first production... Опубликовано DeLorean Motor Company Четверг, 21 января 2021 г.

Пока не ясно, будет ли это штучный шоу-кар, построенный в честь 40-летия оригинальной машины, или американцы все-таки решились запустить модель в мелкосерийное производство.

Напомним, что в прошлом году DeLorean Motor Company, обещала в 2021 году начать мелкосерийное производство DMC-12