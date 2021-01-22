По факту ЧП на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево могут завести уголовное дело

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе РТ, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Уголовное дело могут возбудить по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды. Прокуратура Сармановского района РТ начала проверку по данному факту. Ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.



В результате ЧП два человека погибли на месте до приезда скорой помощи, один пострадал. Он доставлен в БСМП Набережных Челнов.

