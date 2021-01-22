В Татарстане прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево
Прокуратура Сармановского района РТ начала проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. На место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская.
По предварительным данным, взрыв произошел на открытой площадке ООО «МНКТ» при проведении испытания воздухом. Разорвалась емкость установки предварительного спуска воды. Погибли два человека, один пострадал.
Прокуратура совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Минздраве РТ «Реальному времени» рассказали, что пострадавший при взрыве находится в тяжелом состоянии — травмы верхних и нижних конечностей и грудной клетки.
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