Новости общества

15:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МЧС Татарстана снова предупредили о надвигающейся метели

13:56, 16.01.2021 1
В МЧС Татарстана снова предупредили о надвигающейся метели
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупреждает об ухудшении погодных условий. С 18.00 16 января до шести утра 17 января на территории республики местами ожидается метель, сильный ветер порывами до 16 м/с, на дорогах сохранятся снежные заносы.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Из-за плохой видимости на лед не рекомендуют выходить рыбакам, а пешеходам внимательней переходить дорогу.

Ранее ГИБДД Татарстана попросила автомобилистов не выезжать за город из-за предстоящей метели.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:59
    Удащливые не справляются с уборкой снега?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также