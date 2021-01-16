В МЧС Татарстана снова предупредили о надвигающейся метели

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупреждает об ухудшении погодных условий. С 18.00 16 января до шести утра 17 января на территории республики местами ожидается метель, сильный ветер порывами до 16 м/с, на дорогах сохранятся снежные заносы.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Из-за плохой видимости на лед не рекомендуют выходить рыбакам, а пешеходам внимательней переходить дорогу.

Ранее ГИБДД Татарстана попросила автомобилистов не выезжать за город из-за предстоящей метели.



Ольга Плешкова