Глава IIHF Фазель попросил прощения за совместное фото с Лукашенко

Глава Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель попросил прощения за фотографию, на которомй он обнимается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Прошу прощения, если наше фото создает впечатление, что я поддерживаю события и репрессии в Белоруссии. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чемпионат мира по хоккею ведет к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко», — сказал Фазель.

Фото: скриншот видео со встречи Фазеля с Лукашенко.

Он также отметил, об отсутствии перспектив решить проблемы в стране одним лишь переносом чемпионата мира из Белоруссии. При этом Фазель назвал встречу с Лукашенко «игрой с огнем».

«Провести ЧМ — наш долг. Если это не остановить сейчас, то будут последствия. Поэтому мы сказали себе: почему бы не попытаться убедить Лукашенко, что он может послать сигнал чемпионатом мира? А именно, что он стремится к диалогу с оппозицией.

Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Беларуси — это что-то изменит в стране? Конечно же, нет. Сам Лукашенко заявил, что хочет изменить Конституцию, что он готов провести новые выборы. Должен признаться: в Минске я играл с огнем. И немного обжегся. Теперь изменить это мнение будет сложно», — приводит слова Фазеля «Чемпионат».

Напомним, ранее Фазель провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На нем они обсуждали возможность проведения чемпионата мира в текущей обстановке в стране. Лукашенко сообщил Фазелю о готовности провести турнир в одиночку без Латвии, которая является второй хозяйкой мирового первенства наряду с Белоруссией.

После этого несколько европейских хоккейных федераций осудили главу IIHF за его встречу с президентом Белоруссии.

В середине ноября совет Международной федерации хоккея (IIHF) обсудил вопрос возможного переноса турнира из Минска из-за нестабильной ситуации в стране. Подобная просьба поступила от властей Латвии.

Чемпионат мира — 2021 по хоккею должен пройти весной на территории двух стран. Хозяйками турнира официально являются Латвия и Белоруссия.