Латвия попросит IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии

Латвия попросит Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести матчи чемпионата мира — 2021 из Белоруссии на другую территорию. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

В случае отрицательного ответа Латвия будет рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира.

«Давайте попросим IIHF найти другую страну вместо Белоруссии. Если федерация откажется и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет принимать матчи хоккейного чемпионата мира в 2021 году. На данный момент сложно представить, как мы сможем совместно организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии», — приводит слова Кариньша DELFI.

Отметим, что чемпионат мира запланировано провести в Риге и в Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Ранее сроки проведения мирового первенства были передвинуты сроком на одну неделю.