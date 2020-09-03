Латвия попросит IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии
Латвия попросит Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести матчи чемпионата мира — 2021 из Белоруссии на другую территорию. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
В случае отрицательного ответа Латвия будет рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира.
«Давайте попросим IIHF найти другую страну вместо Белоруссии. Если федерация откажется и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет принимать матчи хоккейного чемпионата мира в 2021 году. На данный момент сложно представить, как мы сможем совместно организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии», — приводит слова Кариньша DELFI.
Отметим, что чемпионат мира запланировано провести в Риге и в Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.
Ранее сроки проведения мирового первенства были передвинуты сроком на одну неделю.СпортХоккей
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