Синоптик рассказал о погоде в ПФО в новогоднюю ночь

Фото: Илья Репин

Температура воздуха в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) повысится к концу недели. Снегопад уйдет в начале рабочей недели на восток, уступив место облачной погоде, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Фото: Максим Платонов

В среду морозы сохранятся в Татарстане, Пермском крае, Удмуртии, Башкортостане, Самарской области. В новогоднюю ночь погода в республиках и областях ПФО будет достаточно комфортной, везде ожидается небольшой снег. В Казани ожидается -5—7 градусов, пишет ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что погода в европейской части России в новогоднюю ночь превысит климатическую норму на 7—8 градусов. Температура прогнозируется от –2 до +2 градусов.



Татьяна Леухина