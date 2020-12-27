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В Гидрометцентре России рассказали, какая будет погода в новогоднюю ночь в европейской части РФ

16:53, 27.12.2020
В Гидрометцентре России рассказали, какая будет погода в новогоднюю ночь в европейской части РФ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Погода в новогоднюю ночь в европейской части России превысит климатическую норму на 7-8 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура прогнозируется от –2 до +2 градусов. Ожидаются небольшие осадки и ветер со скоростью 10–11 м/с, пишут «Известия».

Фото: Илья Репин

Ранее синоптики рассказали, что в начале следующей недели в Татарстане не ожидается существенных осадков.

Татьяна Леухина
Общество
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