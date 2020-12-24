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Недвижимость

В коттеджном поселке «Брайт парк» будут проживать 3 тысячи человек

09:45, 24.12.2020
В коттеджном поселке «Брайт парк» будут проживать 3 тысячи человек
Фото: сборник мэрии Казани

Коттеджный поселок «Брайт парк» рассчитан на 3 тысячи человек. Об этом говорится в проекте планировки территории «Брайт парк», опубликованном в сборнике мэрии Казани.

Проект включает «жилую застройку на расчетное количество населения 3 000 человек (937 участков индивидуальной и блокированной жилой застройки)».

В поселке будет функционировать школа на 1,5 тыс. человек, офис врача, детсады, пожарное депо, отделение почты и другие организации.

Сообщается, что развитие и освоение территории планируется в два этапа: до и после реконструкции автодороги Казань — Боровое Матюшино.

Напомним, что строительство коттеджного поселка «Брайт парк» проходит на территории бывшей «Ясной поляны».

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан
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