В Дании назвали сроки начала работ по «Северному потоку-2»

Морское управление Дании опубликовало уведомление о сроках начала работ трубоукладочной баржи «Фортуна» по «Северному потоку-2» — укладку труб планируется начать по двум параллельным веткам газопровода с 15 января 2021 года в исключительной экономической зоне страны.



Баржу будут сопровождать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения. Вокруг судов создадут запрещенную зону в несколько сотен метров — будут запрещены несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка «Северного потока-2» в водах Германии.

Маргарита Головатенко