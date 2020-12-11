Возобновилось строительство «Северного потока — 2»

Возобновилось строительство «Северного потока — 2» — трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка в водах Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора строительства газопровода Nord Stream 2 AG.

Трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине менее 30 м. Все работы ведутся в соответствии с полученными разрешениями, сообщил оператор.

О том, что строительство «Северного потока — 2» возобновится в декабре, стало известно в конце ноября.

Фото: angi.ru

Между тем в проект оборонного бюджета США на 2021 год вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ограничительные меры предусматривались в обеих версиях оборонного бюджета — разработанной в Сенате и подготовленной палатой представителей. Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.