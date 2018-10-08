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«Нэфис Косметикс» начал экспорт товаров во Вьетнам

10:54, 08.10.2018
«Нэфис Косметикс» начал экспорт товаров во Вьетнам
Фото: realnoevremya.ru / Михаил Козловский

АО «Нэфис Косметикс» начало экспорт продукции во Вьетнам. Первые 16 тонн продукции уже доставлены в Ханой, Хошимин и другие крупные города для продажи в торговых сетях. Речь идет о жидких моющих средствах и гелях для стирки под брендами Sorti и AOS.

«Вся продукция нашей компании прошла обязательную процедуру сертификации соответствия стандартам качества во Вьетнаме и Китае, и получила разрешение на продажу в этих странах. Согласно полученным документам мы также можем реализовывать свою продукцию в Гонконге и Камбодже», — сообщила «Реальному времени» директор по продажам «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.

Напомним, в 2017 году началось сотрудничество российского предприятия с торговой сетью Китая Expo. В городах Шанхай, Гуанчжоу, Пекин, Шэньчжэнь и других продаются сухие и жидкие моющие средства «Нэфиса».

Ранее сетевое издание «Росконтроль» опубликовало результаты теста, согласно которым средство для мытья посуды AOS обладает токсичностью. В «Нэфис Косметикс» заявили о готовности судиться с «Росконтролем».

БизнесРозничная торговля Татарстан
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