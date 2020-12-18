Список персон

Лаврикова Дина Фаридовна

Промышленность, Производства

Общая информация

Родилась 22 марта 1979 года.

Образование

Окончила Казанского государственного технологического университета.

Трудовая деятельность

2004-2010 гг. -менеджер по развитию рынка АО «Нэфис Косметикс».
2010-2012 гг. — руководитель департамента контроля стандартов работы АО «Нэфис Косметикс».
2012-2014 гг. — коммерческий директор АО «Нэфис Косметикс».
2014-2020 гг. — директор по продажам Россия, СНГ АО «Нэфис Косметикс».

С 2020 г. — генеральный директор АО «Нэфис Косметикс».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Г. Тукая, 152
  • Телефон: (843) 570-41-91

Дата последнего обновления: 18.12.2020

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