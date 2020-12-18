Лаврикова Дина Фаридовна
Общая информация
Родилась 22 марта 1979 года.
Образование
Окончила Казанского государственного технологического университета.
Трудовая деятельность
2004-2010 гг. -менеджер по развитию рынка АО «Нэфис Косметикс».
2010-2012 гг. — руководитель департамента контроля стандартов работы АО «Нэфис Косметикс».
2012-2014 гг. — коммерческий директор АО «Нэфис Косметикс».
2014-2020 гг. — директор по продажам Россия, СНГ АО «Нэфис Косметикс».
С 2020 г. — генеральный директор АО «Нэфис Косметикс».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Г. Тукая, 152
- Телефон: (843) 570-41-91
Дата последнего обновления: 18.12.2020