Список персон

Нуреев Рустем Рауфович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Образование:

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева по специальности «экономист».

Трудовая деятельность:

2004 — 2011 гг. -торговый представитель ООО «Фирма „Саман“, позже был назначен коммерческим директором компании.

2011 по 2015 гг. — директор по работе с ключевыми клиентами дирекции продаж ГК „Нэфис“.

2015 по 2016 гг. — коммерческий директор ПАО „Нэфис Косметикс“, вице-президент — директор по продажам в дирекции продаж компании.

С июня 2016 г. — генеральный директор ПАО „Нэфис Косметикс“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, 152
  • Телефон: +7(843) 570-41-91

Дата последнего обновления: 30.04.2018

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