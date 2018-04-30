Нуреев Рустем Рауфович
Общая информация
Образование:
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева по специальности «экономист».
Трудовая деятельность:
2004 — 2011 гг. -торговый представитель ООО «Фирма „Саман“, позже был назначен коммерческим директором компании.
2011 по 2015 гг. — директор по работе с ключевыми клиентами дирекции продаж ГК „Нэфис“.
2015 по 2016 гг. — коммерческий директор ПАО „Нэфис Косметикс“, вице-президент — директор по продажам в дирекции продаж компании.
С июня 2016 г. — генеральный директор ПАО „Нэфис Косметикс“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, 152
- Телефон: +7(843) 570-41-91
Дата последнего обновления: 30.04.2018