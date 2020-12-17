Совладелец «МЭЛТа» потребовал взыскать с бывшего гендиректора компании 30,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Совладелец казанского ООО «МЭЛТ» Альмир Ханеев через суд потребовал взыскать с бывшего гендиректора компании Евгения Самарского 30,6 млн рублей. Эти деньги должны стать возмещением убытков.

Соответствующее заявление он подал в Арбитражный суд Татарстана, следует из сообщения конкурсного управляющего, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Фото: foto.cheb.ru

Ранее «Реальное время» уже писало о банкротстве «МЭЛТа» и о его причинах. Бизнес одного из успешных татарстанских ретейлеров оргтехники начал разваливаться в 2013—2015 годах после развода Альмира Ханеева с его женой Элиной.