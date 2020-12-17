Совладелец «МЭЛТа» потребовал взыскать с бывшего гендиректора компании 30,6 млн рублей
Совладелец казанского ООО «МЭЛТ» Альмир Ханеев через суд потребовал взыскать с бывшего гендиректора компании Евгения Самарского 30,6 млн рублей. Эти деньги должны стать возмещением убытков.
Соответствующее заявление он подал в Арбитражный суд Татарстана, следует из сообщения конкурсного управляющего, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Ранее «Реальное время» уже писало о банкротстве «МЭЛТа» и о его причинах. Бизнес одного из успешных татарстанских ретейлеров оргтехники начал разваливаться в 2013—2015 годах после развода Альмира Ханеева с его женой Элиной.Бизнес Татарстан
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