Жена хоккеиста «Ак Барса» выложила фото с разодранным лицом

Жена хоккеиста «Ак Барса» Виктора Тихонова Евгения выложила в «Инстаграм» фотографию с разодранным лицом. По ее словам, она пострадала в драке своего кота с проходящей мимо собакой.

«Когда думаешь «Ну, 2020-й почти подошел к концу и скоро будет все зашибись», а тут — бац — он тебя внезапно огрел по морде и напомнил, кто тут главный.

Мое лицо — последствия остановленного поединка между нашим котом и мимо проходящей собакой, которая игриво прыгнула на Софию. Кот решил «защитить». В итоге я с зашитым лицом, на антибиотиках и с новой прививкой от столбняка», — написала Евгения.

При этом супруга хоккеиста написала, что чувствует себя хорошо и с ней все в порядке.

Напомним, Тихонов выступает за «Ак Барс» с ноября прошлого года, перейдя из питерского СКА в сделке по обмену защитника Игоря Ожиганова.

Накануне хоккеист помог своей команде обыграть в Казани финский «Йокерит» (4:1).