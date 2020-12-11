Audi отзывает в России почти 2 тысячи автомобилей

Компания «Фольксваген груп рус» сообщила об отзыве почти двух тысяч легковых автомобилей. Неполадки наблюдаются у моделей Audi A4 и Audi A5.

Отзыв проводится, поскольку у автомобилей этих моделей, выпущенных с 2018 по 2020 год, может истираться шланг напорной топливной магистрали в моторном отсеке, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали 1937 машин. Автопроизводитель обещает заменить шланг за свой счет. С владельцами машин обещают связаться.