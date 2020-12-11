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Audi отзывает в России почти 2 тысячи автомобилей

12:46, 11.12.2020
Audi отзывает в России почти 2 тысячи автомобилей
Фото: audi.ru

Компания «Фольксваген груп рус» сообщила об отзыве почти двух тысяч легковых автомобилей. Неполадки наблюдаются у моделей Audi A4 и Audi A5.

Отзыв проводится, поскольку у автомобилей этих моделей, выпущенных с 2018 по 2020 год, может истираться шланг напорной топливной магистрали в моторном отсеке, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали 1937 машин. Автопроизводитель обещает заменить шланг за свой счет. С владельцами машин обещают связаться.

Авто
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