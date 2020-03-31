Власти Татарстана приостановили регистрацию браков
Кабинет министров Татарстана временно приостановил государственную регистрацию браков без уважительных причин.
Согласно документу о введении режима обязательной самоизоляции, государственные регистрации актов гражданского состояния приостановлены. Исключения составляет государственная регистрация рождения, смерти либо заключение брака при наличии особых обстоятельств, которые прописаны в Семейном кодексе.
Регистрация браков приостановлена на неопределенный срок.
Напомним, что вчера власти РТ приняли решение о переходе на режим полной самоизоляции.
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