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Власти Татарстана приостановили регистрацию браков

06:22, 31.03.2020
Власти Татарстана приостановили регистрацию браков
Фото: realnoevremya.ru

Кабинет министров Татарстана временно приостановил государственную регистрацию браков без уважительных причин.

Согласно документу о введении режима обязательной самоизоляции, государственные регистрации актов гражданского состояния приостановлены. Исключения составляет государственная регистрация рождения, смерти либо заключение брака при наличии особых обстоятельств, которые прописаны в Семейном кодексе.

Регистрация браков приостановлена на неопределенный срок.

Напомним, что вчера власти РТ приняли решение о переходе на режим полной самоизоляции.

Общество Татарстан
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