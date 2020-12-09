Госдума приняла закон о неприкосновенности бывших президентов

В среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который усилит гарантии неприкосновенности президенту, покидающему пост. Теперь экс-главу государства будет сложнее привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщили в нижней палате парламента, после утверждения закона бывшего главу государства нельзя будет привлечь к ответственности не только за преступления, совершенные во время правления, но также до и после.

В то же время экс-президента нельзя будет обыскать, допросить или арестовать.

Лишить его неприкосновенности тоже станет труднее. Это сможет сделать только Совет Федерации по заявлению Госдумы, невзирая на тяжесть преступления.