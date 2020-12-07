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Анастасию Колесову потребовали привлечь к выплате долгов «Галереи вин» на 210 млн рублей

04:28, 07.12.2020
Анастасию Колесову потребовали привлечь к выплате долгов «Галереи вин» на 210 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Конкурсник» ООО «Фирма «Галерея вин» сообщил о поступившем требовании привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

ООО «Марта» считает, что 210 млн рублей должны выплатить «Татсоцбанк», предправления банка Анастасия Колесова и Андрей Дмитриев, которого также ассоциируют с банком.

Соответствующее сообщение конкурсный управляющий опубликовал в реестре сведений о банкротстве.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2018 году Анастасия Колесова подала заявление на бывшего владельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна, обвинив его в мошенничестве с кредитами «Татсоцбанка» 227,9 млн рублей. В этом году уголовное преследование Цейнштейна по этому делу прекратили. Однако к этому времени «Галерея вин» обанкротилась и перешла под контроль банка.

Бизнес Татарстан
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