В Казани прекратили уголовное дело на 247 млн рублей против владельца «Галереи вин»

УВД Казани прекратило уголовное дело владельца ООО «Фирма «Галерея вин» Якова Цейнштейна «за отсутствием события преступления». Об этом «Реальному времени» сообщил сам бывший подозреваемый в мошенничестве по шести эпизодам.



Напомним, уголовное преследование Цейнштейна началось осенью 2018-го, когда Следком возбудил уголовное дело по заявлениям руководства АО «Татсоцбанк» и ряда поставщиков «Галереи вин», оценивших совокупный ущерб в четверть миллиарда рублей.

Уехавшего на лечение в Израиль бизнесмена даже объявили в федеральный розыск, за время его отсутствия на родине прокуратура передала дело в МВД. Назначенные по делу экспертизы версию следствия не подтвердили.

Конкурсный управляющий «Галереи Вин» пыталась инициировать преследование Цейнштейна уже по статье УК РФ о преднамеренном банкротстве. Однако силовики признаков преступления в его действиях не выявили. Напротив, констатировали, что вывода активов и имущества не было, руководством фирмы прилагались все усилия, чтобы сохранить организацию и продолжить ее работу.

О результатах расследования, не полученном гражданстве Израиля и задержании по прилету в Россию — в эксклюзивном интервью Якова Цейнштейна «Реальному времени».