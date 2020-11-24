Кремль: система здравоохранения работает в режиме сильной перегрузки

Система здравоохранения в России работает в режиме сильной перегрузки. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его мнению, российская система здравоохранения работает в режиме сильной перегрузки. Впрочем, ситуацию он назвал контролируемой, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru

«Эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Дело в том, что, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира. Ни в новой, ни в новейшей истории с такими вызовами еще человечество не сталкивалось», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Челнах студентов старших курсов медколледжа привлекут для помощи врачам.

