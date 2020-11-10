Татарстан оказался в списке регионов-лидеров по числу сделок по льготной ипотеке

Татарстан оказался в списке регионов-лидеров по числу зарегистрированных сделок по льготной ипотеке — количество сделок в республике достигло 5 тысяч, сообщает ТАСС.



В ПФО зарегистрировали больше всего сделок по такой программе — 27,1 тысячи. На первом месте Санкт-Петербург с количеством в почти 15 тыс. сделок, за ним идет Ростовская область — 7,4 тыс. сделок, на третьем месте Краснодарский край — 7,2 тыс. сделок. На пятом месте оказалась Башкирия с 4,1 тыс. сделок.

Фото: realnoevremya.ru

Всего Росреестр зарегистрировал 107,8 тыс. сделок со ставкой не более 6,5% по программе льготной ипотеки на новостройки. 16,4 тыс. сделок было зарегистрировано по программе сельской ипотеки, которая особенно популярна в регионе.

Ранее сообщалось, что в России до следующего года продлят льготную ипотеку под 6,5%.