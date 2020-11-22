Судебные приставы проверили на долги автомобилистов Челнов — видео
Судебные приставы провели рейд в Набережных Челнах совместно с ГИБДД. Если автомобилист не может погасить долг, его машину арестовывают, сообщают Новости Татарстана телеканала ТНВ.
Приставы предупреждают, что иногда даже после оплаты информация может поступать в систему не сразу. Чтобы не переплачивать и не оставаться без машины в УФССП по РТ рекомендуют сохранять квитанции.
Только за один рейд приставам удалось взыскать с должников около 200 тысяч рублей. В основном долги образовались по штрафам ГИБДД.АвтоОбществоВласть Татарстан
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