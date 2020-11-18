Новости технологий

08:12 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Маргарита Симоньян вызвала на «дуэль» пользователя Twitter

21:17, 18.11.2020
Маргарита Симоньян вызвала на «дуэль» пользователя Twitter
Фото: kremlin.ru/

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на твит, автор которого привел вымышленную цитату из ее книги. Она назвала публикацию фейком и предложила пользователю «дуэль» по русскому языку.

«1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА.

2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела», — написала Симоньян.

В прошлом году книгу Симоньян «Черные глаза» уже критиковали в «либеральных» кругах.

ТехнологииМедиа
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем