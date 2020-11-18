Маргарита Симоньян вызвала на «дуэль» пользователя Twitter

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на твит, автор которого привел вымышленную цитату из ее книги. Она назвала публикацию фейком и предложила пользователю «дуэль» по русскому языку.

Вот такое удивительное нашлось на просторах сети.



Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности.



Посему предлагаю автору фейка выбор. pic.twitter.com/Bhme9JhuGL — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 18, 2020

«1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА.

2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела», — написала Симоньян.

В прошлом году книгу Симоньян «Черные глаза» уже критиковали в «либеральных» кругах.