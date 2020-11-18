В Татарстане первые семьи рефинансировали соципотеку в коммерческих банках

Первые семьи из Татарстана получили рефинансирование соципотеки в коммерческих банках — они могут получить квартиру с ремонтом по цене практически в два раза ниже рыночной, а затем осуществить перекредитование по банковским условиям. Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ РТ.



Перекредитованием воспользовался Рамиль Вафин. У него уже была ипотека, которую он перекредитовал в региональном банке, перед этим он получил одобрение от банка, затем составил соглашение с Госжилфондом о выкупе квартиры. Он перекредитовал ипотеку под 4,6% годовых, 1% от суммы кредита составит страховка, которую ему придется платить. Так, выросла сумма ежемесячного платежа и сократился срок рассрочки. Итоговая стоимость квартиры зафиксирована и не будет увеличиваться каждый месяц.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что более сорока молодых семей из Татарстана получили квартиру по новой программе соципотеки.