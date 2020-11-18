После издевательств над кадетом директор школы №67 Казани получил представление

Фото: "Реальное время"

Сегодня прокуратура Татарстана обнародовала результаты проверки информации соцсетей об издевательствах учащихся в кадетской школе №67. Директору школы уже направлено представление с требованием устранить просчеты в воспитательно-профилактической работе и условия для повторения подобных инцидентов.



Проверка показала — в момент конфликтной ситуации среди воспитанников взрослых рядом не было — трое ответственных сотрудников школы занимались заполнением документов в учебном корпусе.

Инцидент произошел вечером 3 ноября на территории стационарного лагеря «Юный парашютист» на базе аэродрома Куркачи в Высокогорском районе. Как установили сотрудники прокуратуры Кировского района Казани, там между двумя учащимися 5-го и 8-го классов МБОУ «Военно-патриотический образовательный центр — школа №67» произошла ссора, и к ней присоединился еще один восьмиклассник, который вместе со сверстником схватил младшеклассника за ноги и за руки.

Один из кадетов снимал происходящее на видео, остальные кадеты наблюдали. Установлено — непосредственного вреда жизни и здоровью учащихся конфликт не причинил. Однако видео получило распространение, и в тот же день пятерых пятиклассников родители забрали домой.

«Случившееся стало возможным из-за отсутствия надлежащего контроля за поведением обучающихся со стороны ответственных сотрудников школы и просчетов в воспитательно-профилактической работе», — сообщил «Реальному времени» выводы проверки старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным Минобрнауки РТ, трое воспитателей-офицеров уже наказаны выговорами.