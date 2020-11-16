Бастрыкин хочет возбудить новое дело на осужденную экс-судью из Казани

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Статус подозреваемой в даче взятки в особо крупном размере может получить осужденная Эльмира Зиганшина, ранее осужденная и лишенная мантии судья мирового участка по Кировскому району Казани. С соответствующим представлением в Высшую квалифколлегию судей РФ обратился глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.



Бастрыкин просит согласия на привлечение Зиганшиной к уголовной ответственности, поскольку на момент инкриминируемых событий она была служителем Фемиды. Представление главного следователя страны ВККС рассмотрит 20 ноября.

Напомним, на данный момент Зиганшина отбывает 4-летний реальный срок за покушение на посредничество взятке в 510 тысяч рублей по приговору Верховного суда Татарстана.

После вступления этого приговора в силу казанские следователи задержали по подозрению в посредничестве взяткам на 8,5 млн рублей сотрудника ГАИ Ильназа Ахметзянова. По версии следствия, 5 млн рублей из этой суммы Ахметзянов и его сообщница получили в 2017 году от Зиганшиной, пообещав ей «амнистию» от уголовного преследования. На тот момент женщина еще не получила статус подозреваемой, однако ее гражданский муж Артем Косарев уже был задержан и арестован по подозрению в причастности к схеме передачи «взятки под суд».

В январе 2020-го на аресте Ахметзянова прозвучала информация, что одно из сообщений о преступлении сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ получили именно от бывшего мирового судьи Зиганшиной. А добровольно сообщившее о коррупционном преступлении лицо по закону освобождается от уголовной ответственности. Однако процедура такова — чтобы освободить, нужно сначала привлечь.