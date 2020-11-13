В Казани основатель КПК «Рост» приговорен к 13,5 года колонии особого режима

Фото: "Реальное время"

К 13,5 года колонии особого режима только что приговорил основателя финансовой пирамиды КПК «Рост» Андрея Макарова Вахитовский суд Казани. Об этом из зала суда сообщает журналист «Реального времени».

Макаров признан виновным в организации преступного сообщества, трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и в легализации преступных доходов.

Сестра главного фигуранта дела Наталья Макарова приговорена к 12,5 года колонии общего режима. Суд потребовал взять ее под стражу в зале суда.

Также виновным в преступлениях суд признал Александра Бурнаева, наказав его 12 годами колонии общего режима. Гражданин США и РФ Вадим Еникеев также получил 9,5 года колонии общего режима.

К 13 годам колонии общего режима приговорен Сергей Харламов, бывший капитан футбольного клуба «Рубин».

Еще двое участников также наказаны реальными сроками: Роберт Гарипов получил 10 лет колонии общего режима, Алексей Гречко — на полгода меньше.

Потерпевшими по делу с ущербом 1,4 млрд рублей признаны 3,5 тысячи жителей трех регионов страны — Татарстана, Челябинской области и Алтайского края. Вину никто из подсудимых не признал.

Перед оглашением приговора суд постановил, что, поскольку преступление отнесено к сфере предпринимательской деятельности, приговор будет оглашен лишь во вводной и резолютивной части.

Напомним, в феврале 2015 года по подозрению в организации финансовой пирамиды КПК «Рост» были задержаны семь человек. По версии силовиков, пирамида «Рост» имела около 40 филиалов в 23 регионах страны с головным офисом в Казани.

Защита намерена обжаловать приговор.